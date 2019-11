Addio a Vittorio Inzaina, fu il primo sardo a partecipare a Sanremo

Era nato a Telti 77 ani fa

Di: Redazione Sardegna Live

E' morto a 77 anni, nella sua Telti, il cantante Vittorio Inzaina che era malato da diverso tempo. Fu il primo artista sardo a partecipare al Festival di Sanremo, correva il 1965 e l'anno precedente il cantante gallurese aveva vinto il Festival di Castrocaro guadagnando l'accesso alla kermesse canora più prestigiosa d'Italia. Inzaina si qualificò alla finalissima che ancora non si teneva al Teatro Ariston, ma al Casinò, con il brano Si vedrà, interpretato anche insieme al gruppo malgascio Les Surf.

Il suo pezzo di maggior successo fu Ti vedo dopo messa (1965), cover italiana di Big man in town, hit country cantata dallo statunitense Frankie Valli, membro dei The Four Seasons.

Di lui si ricorda anche il 45 giri del 1973 con La voce e Azzurro amore. Dopo essersi dedicato per qualche anno al liscio, è diventato consulente musicale per l'etichetta City. Negli ultimi anni della carriera si esibì principalmente in Sardegna e nel sud Italia.