Paziente in Psichiatria da fuoco al materasso, il vigilantes interviene e rimane intossicato

La guardia particolare giurata armata della Vigilanza Coop Service è intervenuta immediatamente evitando il peggio

Di: Alessandro Congia

Il grave episodio è avvenuto poco prima di cena, al Santissima Trinità di Cagliari, a Is Mirrionis, ospedale che ormai sta registrando parecchie situazioni di pericolo per chi ci lavora, tra medici e infermieri.



Stavolta, un paziente di Psichiatria 2 è riuscito a dar fuoco al materasso del letto: un'enorme nube di fumo ha invaso la cameretta e il vigilantes si è accorto di cioò che stava succedendo. La guardia della Coop Service è immediatamente intervenuta per spegnere il principio di incendio, riuscendoci ed evitando il peggio.



Le esalazioni del fumo però lo hanno costretto al ricovero immediato: ancora una volta, aggressioni a parte, il nosocomio di Is Mirrionis è sotto i riflettori per i numerosi fatti di cronaca. Nonostante la Asl abbia cercato di rafforzare il servizio di vigilanza, tra i reparti esistono ancora tante falle, come l'assenza di un adeguato impianto di videosorveglianza ed il numero esiguo drlks guardie.