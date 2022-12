Alghero. All’Istituto di istruzione superiore Piazza Sulis la novità del corso odontotecnico

Si tratta dell’unico corso presente nel nord Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

L’Istituto di istruzione superiore Piazza Sulis di Alghero, istituto in cui confluiscono le due "anime" Ipsar (istituto per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione) e IPIA (istituto Professionale per l 'Industria e l’Artigianato), fa sapere che propone un nuovo format in vista delle nuove iscrizioni alle classi prime per il prossimo anno scolastico.

Con questo format l’istituto offre l'opportunità ai ragazzi di 3^ media di qualsiasi istituto di prenotare in autonomia e provare gratuitamente i corsi in piccoli gruppi, in un incontro che costituisce un “assaggio” dei corsi professionali. Dal prossimo anno scolastico, inoltre, ci sarà la grande novità del corso odontotecnico, l’unico presente nel nord Sardegna. Al termine del percorso di studio quinquennale prescelto è possibile scegliere se proseguire con gli studi universitari o specialistici oppure se intraprendere un percorso professionale, sia come dipendente in aziende di settore o come libero professionista.

Dal 2022/2023, inoltre, è in vigore l'orario scolastico distribuito su cinque giorni con un rientro pomeridiano a settimana con l’opportunità per gli studenti fuori sede di alloggiare al convitto maschile o femminile.