Carloforte: salvato un esemplare di caretta caretta impigliato in vecchie reti da pesca

La piccola tartaruga si trova ora centro di recupero della “Laguna di Nora“ di Pula

Di: Antonio Caria

La segnalazione fatta da un cittadino di Carloforte nella giornata del 9 novembre scorso ha consentito di salvare, in località La Caletta, un giovane esemplare di tartaruga dell'età variabile tra i due ed i tre anni, della specie Caretta caretta, rinvenuta impigliata in vecchie reti da pesca.

L’animale è stato preso in consegna dai volontari dell'Associazione locale di protezione civile che lo hanno consegnato, a loro volta, al personale del Corpo Forestale della Base Navale di Sant'Antioco per il trasporto e il ricovero presso il centro di recupero della “Laguna di Nora“ del Comune di Pula per essere sottoposta agli accertamenti di rito e la cura di alcune ferite riportate dal contatto con le reti che le impedivano il libero movimento. Dopo un breve periodo di riabilitazione, l’animale potrà ritornare in libertà.