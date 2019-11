Tortolì. Marijuana tra gli studenti: prosegue l’operazione dei carabinieri “Scuole Sicure”

Il cane Kira trova le dosi di droga nascoste nell'istituto

Di: Redazione Sardegna Live

L’avevano nascosta in più punti dell’Istituto. Ma al fiuto del pastore tedesco Kira non sfugge niente.

I carabinieri della stazione di Tortolì, coadiuvati dai una unità cinofila dello squadrone eliportato Cacciatori di Abbasanta, mercoledì mattina hanno svolto, come di consueto, nell’ambito dell’attività denominata Scuole sicure, dei controlli sia all’interno che nel cortile dell’Istituto tecnico professionale con l’obiettivo di contrastare il possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Grazie all’aiuto di Kira i militari hanno trovato, occultata in più punti, circa 10 grammi di marijuana, suddivisa in più dosi e materiale per il confezionamento. Per il momento non si conosce il proprietario del materiale posto sotto sequestro.