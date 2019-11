Arzana salta l’edizione 2019 del Porcino d’oro

Non arrivano i fondi per uno degli eventi più attesi dell’autunno

Di: Redazione Sardegna Live

Anche quest’anno, così come nel 2017, Arzana è costretta a rinunciare al Porcino d’oro.

La Pro loco Siccaderba, promotrice dell’evento culinario, non risulta tra i beneficiari dei contributi regionali. Con le casse vuote, o quasi, la rassegna non può andare in porto.

Per questa edizione il presidente dell’associazione turistica Raffaele Sestu, con la collaborazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Melis, aveva creato un importante calendario di appuntamenti è una serie di ospiti provenienti dall’ Italia e non solo.

Ma questa rassegna, dopo vari mesi di lavoro, non s’ha da fare.

«Un vero peccato - ha detto il primo cittadino - nonostante i numerosi tentativi di salvare l'edizione 2019, siamo costretti ad annunciare la cancellazione dell'evento in programma».

Delusione e amarezza sono i sentimenti che accomunano coloro che in questi mesi hanno lavorato per promuovere la manifestazione che da decenni attira migliaia di visitatori. «Un annuncio che lascia l'amaro in bocca a chi, da tanti anni, lavora per promuovere la crescita culturale e sociale della comunità. Purtroppo ad oggi non ci sono i presupposti per poter realizzare la manifestazione che quest'anno avrebbe segnato la prima edizione internazionale. Il tema era senza dubbio interessante, le isole, con la partecipazione di Corsica e Sicilia».

Melis sostiene che: «La politica regionale abbia il dovere di rivedere il suo ruolo anche in un'ottica di valorizzazione dei volontari, in questo caso delle Proloco, che incessantemente, operano per la promozione dei nostri territori».