Pecorino Etico Solidale Biraghi, è boom di vendite

Cualbu: “Un progetto reale premiato dal mercato”

Di: Antonio Caria

Oltre 125 quintali venduti a ottobre 2019, circa +20% rispetto allo stesso mese del 2018. una crescita costante per le vendite del Pecorino Etico Solidale Biraghi, nato grazie all’accordo stipulato nel 2017 il caseificio Biraghi e Coldiretti Sardegna.

Un grattugiato che composto dal 70 % da pecorino e 30% da Gran Biraghi, (formaggio vaccino), 100% made in Italy.

Un primo vero accordo di filiera del settore etico-solidale con l’acquisto, rimarca Coldiretti, “Del pecorino da una cooperativa ad un prezzo che garantisse un’equa remunerazione ai pastori e comunque mai sotto i costi di produzione (6.20 euro/kg pecorino corrispondono a 0,85 centesimi/litro latte al pastore). Ed infatti, nel 2017 pagò il pecorino a 6,20 euro/kg, contro i 4,20 di “mercato.

Grazie a questo la Cooperativa pastori Dorgali vende ogni anno 1250 quintali di pecorino alla Biraghi (pari a 5mila forme), garantendo un prezzo minimo e dunque l’opportunità per la cooperativa ed i pastori di poter programmare”.

“Grazie alla lungimiranza di Biraghi stiamo dimostrando che gli accordi di filiera che garantiscono un prezzo minimo sono possibili – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Un progetto reale premiato dal mercato e dai consumatori che apprezzano i prodotti 100% made in Italy e che garantiscono un prezzo equo a tutta la filiera a cominciare dai pastori”.

“La crescita costante dei volumi di vendita del 2019 e il record toccato questo mese – così Claudio Testa, Direttore Marketing Biraghi S.p.A. – ci fa ben sperare per il futuro e ci rende sempre più convinti di essere sulla strada giusta. Stiamo infatti constatando quanto stia crescendo nel consumatore la consapevolezza che il “mangiare sano” derivi anche dall’attenzione a tutti i componenti della filiera”.

“Il Pecorino etico è ormai una realtà che cresce di mese in mese – ha aggiunto il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba -. Adesso si è allargato e sta andando oltre l’Italia presentandosi nel mercato europeo. Inoltre stiamo per partire con un altro progetto del quale andiamo orgogliosi e sul quale puntiamo molto: si tratta del “Pecorino da Tavola” che verrà commercializzato nel 2020. Un’iniziativa sviluppata con la Cooperativa Pastori Dorgali che ha l’obiettivo di ampliare le occasioni di consumo del pecorino, grazie ad un taglio in spicchio e a un sapore delicato”.