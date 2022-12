Alghero. Il concerto di Fabio Concato slitta a gennaio

L'evento, previsto per il 22 e 23 dicembre, è stato rinviato a causa dell'imprevista positività al Covid dell'artista e di alcuni membri del suo staff

Di: Redazione Sardegna Live

L'attesissimo concerto con Fabio Concato e I Musici in programma nella città di Alghero slitta al 10 e 11 gennaio 2023 (ore 21, Civico Teatro Gavì Ballero). Sarà sempre una doppia data per andare incontro alle numerose richieste. Inizialmente programmato per giovedì 22 e venerdì 23 dicembre all'interno dei festeggiamenti per il Cap d'Any, l'evento è stato annullato a causa dell'imprevista positività al Covid dell'artista e di alcuni membri del suo staff. Chi ha acquistato il biglietto potrà utilizzarlo per la nuova data: il concerto del 22 dicembre al 10 gennaio, mentre la prenotazione del 23 dicembre slitta all'11 gennaio; sarà comunque possibile richiedere eventuale rimborso entro il 31/12/2022 in caso di impossibilità a partecipare nelle nuove date.

Per chi ha acquistato il biglietto online, il rimborso dovrà essere richiesto all'interno della piattaforma Ticketone. Per coloro che hanno acquistato il biglietto presso l'Atelier#3 - Via Carlo Alberto 84, è necessario rivolgersi direttamente al punto vendita ( aperto dall’8 al 23 dicembre 9.30 – 12.30 | 16.00 – 19.00 Dal 24 dicembre all’8 gennaio 10.00 – 13.00 | 16.00 – 19.00. Chiuso 25 e 26 dicembre). Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo info@algheroexperience.it .

Per scoprire i dettagli di tutti gli eventi in programma ad Alghero è possibile visitare il sito capdany.algheroturismo.eu/. Il Cap d'Any de l'Alguer 2023 è realizzato col contributo della Regione Sardegna - Ass.to al Turismo ed è inserito nel cartellone triennale delle manifestazioni regionali dello spettacolo e della cultura.