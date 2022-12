Quartu. Maltratta la madre, 20enne arrestato dalla Polizia

Il giovane era già sottoposto alla misura di presentazione agli uffici del Commissariato dopo una precedente condanna per lo stesso reato

Di: Redazione Sardegna Live

Continuava a maltrattare la madre nonostante la misura cautelare di presentazione agli uffici del Commissariato dopo una precedente condanna per lo stesso reato. Per questo motivo un giovane 20enne di Quartu è stato arrestato in flagranza dalla Polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Il giovane si è reso responsabile di una condotta violenta nei confronti della madre, costretta a denunciare ancora una volta il figlio. L'intervento degli agenti è servito a mettere fine ad una situazione estremante difficile e pericolosa per la donna. Il 20enne è stato portato nel carcere di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.