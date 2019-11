Tortolì: Lavori in corso in via Scorcu: strada chiusa al traffico

Interventi di potatura e sistemazione dei marciapiedi

Di: Redazione Sardegna Live

Via Scorcu chiusa per lavori.

Una delle strade più trafficate di Tortolì, che collegano il centro della cittadina al quartiere di Monte Attuda qualche giorno è interdetta al traffico per permettere agli operai della ditta incaricata dal Comune e a quelli dei canteri Lavoras di potare i grossi pini che fanno da cornice al viale e sistemare i marciapiedi dove si sono creati degli avvallamenti a causa delle radici degli alberi.

Al termine dei lavori le due squadre di operai si sposteranno in via Lungomare, ad Arbatax, per eseguire lo stesso intervento su piante e marciapiedi che s’affacciano sul porto.