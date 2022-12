Belvì. Due giornate all’insegna della scoperta degli affascinanti paesaggi barbaricini

Sabato 17 e domenica 18 dicembre si sono svolte due delle quattro escursioni organizzate da “Sardegna Trail” per il mese di dicembre, che fanno parte del progetto “Barbagia Adventure – Sulle tracce di una Barbagia da scoprire”

Di: Alessandra Leo

A piedi e in bici per passeggiare all’aria aperta, degustando le squisitezze locali e scoprendo più a fondo il territorio della Barbagia e del Mandrolisai.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre si sono svolte due escursioni organizzate dall’associazione sportivo dilettantistica “Sardegna Trail”, che ha programmato, per il mese di dicembre, 4 ricche giornate di esplorazione, movimento e divertimento.

Il weekend scorso faceva infatti parte dell’iniziativa “Barbagia Adventure – Sulle tracce di una Barbagia da scoprire”, il festival del turismo outdoor che prevede la possibilità di godersi un modo di viaggiare particolare e ricercato, che ultimamente sta prendendo sempre più piede, in quanto permette di trascorrere le proprie giornate di vacanza all’aria aperta.

Escursioni in mezzo al verde, suggestive passeggiate all’aria aperta a piedi e in bici, golose degustazioni enogastronomiche e un grande arricchimento culturale sul territorio a cui possono partecipare persone di ogni età, e che permetteranno di esplorare i luoghi più affascinanti della Barbagia, di Belvì e del Mandrolisai con spirito avventuriero, in cui i meno allenati avranno la possibilità di noleggiare una mountain bike elettrica.

L’ escursione di sabato, “Storie di Barbagia”, è cominciata con l’incontro a Belvì alle ore 9 presso l’area dedicata da Tzia Maria. Il trekking è stato il grande protagonista della giornata per un’indimenticabile esperienza lungo le antiche vie da Belvì a Tonara, che ha compreso la visita agli storici forgiatori di campanacci Floris.

La giornata è proseguita alle ore 14 con un itinerario dei sapori locali presso il Centro polifunzionale di Belvì, per poi concludersi a tempo di musica in serata presso alcuni locali.

Domenica 18 dicembre ci si è ritrovati ancora una volta a Belvì alle ore 9 presso l’area dedicata da Tzia Maria e si è partiti tutti assieme in mountain bike verso la miniera di Funtana Raminosa di Gadoni.

Alle ore 14,30 non è mancata la degustazione dei sapori locali attraverso il "Tour consapevole dei Sapori" presso il Centro polifunzionale. La serata musicale è iniziata stavolta nei locali alle ore 17,30.

Ultima tappa di questa scoperta del territorio in bici e a piedi sarà il giorno 26 dicembre, per un Santo Stefano “di grinta” all’insegna del trekking con “Storie di Barbagia”, che comprenderà il trekking urbano lungo l'antica tratta ferroviaria e il Dog Trekking: una piacevole passeggiata con i cani, con assistenza e insegnamento da parte di tecnici federali.

"A parte la pioggia di sabato, che avevamo previsto, il weekend è andato molto bene - afferma ai microfoni di Sardegna Live Gianni Mureddu, socio e portavoce dell'associazione "Sardegna Trail" - tanta gente è entusiasta di partecipare alle escursioni, incuriosita dalle bellezze del territorio e dai cibi locali, ma anche per una questione di salute. Infatti sempre più persone decidono di viaggiare a piedi o in bici sia per fare movimento sia per utilizzare meno i mezzi pubblici, per il bene dell'ambiente.

Vi aspettiamo il 26 più grintosi che mai dopo le prime mangiate delle feste per una giornata all'insegna del trekking" conclude Gianni Mureddu.