Sorpreso a spacciare nel parco giochi del paese

Denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Di: Redazione Sardegna Live

Un cittadino extracomunitario di 20 anni è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari della stazione di Tertenia, dopo alcuni appostamenti nel parco di via Roma, sono entrati in azione e hanno sorpreso il giovane mentre cercava di disfarsi di una dose di marijuana di 2grammi.

Il giovane è stato trovato in possesso di diverso materiale per il confezionamento e un’ingente somma di denaro contante ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. I controlli da parte dei militari proseguiranno anche nei giorni successivi.