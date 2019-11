Spariscono portafogli e cellulari dagli spogliatoi durante la partita di basket, indagano i Carabinieri

L'episodio ieri sera, intorno alle 21.30

Di: Alessandro Congia

Furto al palazzetto dello sport: alle 21.30 circa di ieri, all'interno del palazzetto dello sport di San Gavino Monreale, in via Verga, i ladruncoli, mentre si stava giocando la partita di basket tra le squadre "SSD VITALIS BASKET" e "BASKET CLUB DAN SPERATE", si sono introdotti all'interno dello spogliatoio della squadra locale, dove si appropriavano dei borsoni contenenti portafogli, telefoni cellulari ed effetti personali di proprietà di sei giocatori. Sul posto intervenivano i Carabinieri della locale stazione unitamente a quelli della Radiomobile di Villacidro, che hanno avviato le indagini per scoprire gli autori del furto.