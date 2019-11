È ai domiciliari, i Carabinieri scoprono che continua a spacciare. Denunciato

Recuperate anche alcune cartucce

Di: Alessandro Congia

Era agli arresti domiciliari e spacciava in casa. I Carabinieri della stazione di Tortolì hanno eseguito dei controlli nell’abitazione di C.L., 40 anni, perché insospettiti dal continuo via vai.



I militari hanno trovato circa 20 grammi di marijuana suddivisa in più dosi e materiale utile al confezionamento e al taglio della droga. Nel corso della perquisizione sono state ritrovate due cartucce calibro 12 di proprietà del fratello. I due sono stati denunciati: il 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il fratello per detenzione abusiva di munizioni.



Non si fermano i controlli da parte dell’Arma per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la prevenzione dei vari reati.