Fiamme nelle cantine di via Timavo a Is Mirrionis, paura tra i residenti

L'episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino

Di: Alessandro Congia

La Sala Operativa del 115 del Comando Vigili del Fuoco di viale Marconi a Cagliari, è stata allertata (per un incendio avvenuto nello scantinato in via Is Mirrionis, angolo via Timavo), da parte di una Volante della Polizia di Stato.



Sono state inviate immediatamente 2 squadre di pronto intervento con Aps (Autopompa serbatoio) e cinque unità VVF ciascuna ed in supporto due Abp (Autobotte pompa) ed un AF/aria (Autofurgone autorespiratori) per un totale di sedici unità del 115.

All’arrivo sul posto, una squadra si occupava dello spegnimento delle fiamme rese difficili dalla grande quantità di materiale stivata, e l’altra si preoccupava dell’assistenza alle diverse famiglie residenti ai piani superiori, quattro i piani fuori terra, alcuni residenti sono scesi in strada per paura, poi le scale sono diventate impraticabili per l’invasione di fumo.



In via precauzionale sul posto è stata richiesta la presenza di personale sanitario del 118, fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte o ferite. Indagini in corso per accertare le cause del rogo.