Autunno in Barbagia fa tappa a Olzai. Appuntamento il 16 e 17 novembre

Il Comune e la Pro loco Bisine lavorano per accogliere al meglio i visitatori

Di: Lucia Pes

È grande fermento a Olzai per l’attesissima tappa di Autunno in Barbagia, in programma il prossimo weekend. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco Bisine e le associazioni locali, è da mesi impegnata nella programmazione dell’edizione 2019, che il 16 e il 17 novembre, interpreterà la tradizionale ospitalità nel pittoresco borgo della Barbagia.

Là dove l’accoglienza è dunque di casa, ci si prospetta verso un percorso che accompagnerà i visitatori nel viaggio identitario alla ricerca delle autentiche bellezze che Olzai può presentare.

Mostre temporanee, laboratori di lavorazione, esposizioni, degustazioni dei prodotti tipici locali e ancora, le tecniche di molitura del grano senatore Capelli e dell’orzo nella grande attrattiva simbolo del paese “Su Mulinu Vetzu”: questa la proposta degli organizzatori.

Vediamola nel dettaglio:

Sabato 16 Novembre

- Ore 9.00 : apertura delle Cortes nel centro storico, mostre temporanee e laboratori di lavorazione e degustazione dei prodotti tipici locali.

Nell’Antico Mulino idraulico nel rio Bisine “Su Mulinu Vetzu”: tecniche di molitura del grano senatore Capelli e dell’orzo coltivato nei campi di Olzai.

Casa Mesina: “ in mostra una selezione delle opere della collezione della pinacoteca di Olzai” a cura di Marzia Marino.

Piazza “Su Nodu Mannu”, sede Pro Loco Bisine: esposizione costumi e maschere tradizionali di Olzai; esposizione e lavorazione dell’asfodelo.

- Ore 15.30 : Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, esibizione del coro polifonico di Olzai.

- Ore 17.00 “Una passeggiata narrativa in casa Floris” a cura di G.L. Medas ed esibizione musicale del chitarrista Davide Mascia.

Domenica 17 novembre

- Ore 9.00 : riapertura delle Cortes, esposizioni, mostre temporanee e laboratori.

“Trenino delle Cortes”, visita panoramica nel centro storico.

- Ore 15.30: Piazza “Su Nodu Mannu”, esibizione gruppo musicale “Isteddos”.

- Ore 16.00: Vestizione pubblica delle maschere di Olzai.

Piazza “Su Nudu Mannu” sarà il capolinea del “Trenino delle Cortes” per un mini tour nel centro storico del paese e ospiterà inoltre il punto informazioni e accoglienza curato dai volontari dell’Associazione Croce Azzurra di Olzai.

In piazza Sant’Ignazio invece sarà attivo il servizio navette per il trasporto dei visitatori fino all’antico mulino idraulico nel rio Bisine, con partenze ogni 15 minuti.

Sarà inoltre possibile visitare la Casa Museo Carmelo Floris, “Sa domo de dottor Franziscu Dore”, nel rione di “Drovennoro”, con visite guidate curate da Lorenzo Dore e le Chiese di Santa Barbara, di Sant’Anastasio e di San Giovanni Battista.