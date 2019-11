Cagliari: i monumenti si illuminano per le giornate della prematurità e contro il cancro al polmone

L’iniziativa è in programma sabato 16 e domenica 17 novembre

Di: Antonio Caria

Si illumineranno, rispettivamente, di bianco e viola la torretta del Palazzo Civico di via Roma e quella del Bastione di Saint Remy. Il primo verrà illuminato sabato 16 novembre, in occasione della giornata contro il cancro al polmone mentre il secondo, sabato 17 in segno di adesione e partecipazione alla Giornata mondiale della prematurità.