Sassari. In fiamme il tetto di un edificio

Nessun ferito ma numerosi danni ad arredo e struttura

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di apprensione questo pomeriggio a Sassari, in località Caniga, per un incendio divampato sul tetto di un edificio.

Sul posto è intervenuta, intorno alle 16.30, una squadra operativa dei Vigili del Fuoco, che ha messo l'area in sicurezza e domato le fiamme.

Fortunatamente non si registra alcun ferito, ma soltanto danni a componenti d'arredo e alla struttura. Accertamenti in corso per capire cosa abbia causato il rogo.