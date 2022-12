Mogoro si veste d’amore, solidarietà e sorrisi in onore di Alice

L’associazione “Chiarlibrown”, domenica 18 dicembre, raccoglierà fondi e ciocche di capelli per realizzare parrucche da donare ai pazienti oncologici o con alopecia

Di: Alessandra Leo

Solidarietà, amore e sorrisi a Mogoro domenica 18 dicembre attraverso lo slogan “A Natale regala un sorriso”.

Il “sorriso” a cui ci si riferisce è quello bellissimo di Alice, una bimba che, lasciando purtroppo questo mondo in tenerissima età, ha posto le basi, nel 2018, per il meraviglioso progetto “Alice un Angelo per capello” dell’associazione solidale “Chiarlibrown”, grazie alla sua presidentessa dal cuore d’oro Manuela Ambu.

L’associazione si occupa di raccogliere capelli veri di chi dona le ciocche e di costruire parrucche per chi non può permettersi di acquistarle, ovviamente senza intascare un solo euro, attraverso una fitta rete sociale creata da Manuela con sua sorella Susy.

Domenica saranno raccolti i fondi e ciocche di capelli in nome della solidarietà nei confronti del prossimo, ma anche della dignità e della femminilità, che tutte le donne hanno diritto di avere, con o senza malattie.

La mattina, dalle 10,30 in poi, sarà dedicata ai bambini, che potranno consegnare agli elfi le letterine per Babbo Natale e saranno intrattenuti da Daniele e Sara.

Contemporaneamente ci sarà la raccolta di giocattoli per i bambini dell’ospedale pediatrico. Dalle 12,30, saranno aperti i punti ristoro animati dai fisarmonicisti.

Dalle 15,30 si apriranno le danze con la tradizione e l’intrattenimento, attraverso la sfilata del gruppo folk, le maschere, musica e cabaret.

Ad animare la giornata sarà soprattutto il grande cuore dei volontari e delle volontarie, impegnati quotidianamente e per tutto l’anno in azioni di solidarietà e fratellanza. Primi fra tutti, Valentino Piras e Tiziana Siddi, che collaborano da anni con l’associazione e che si sono dimostrati entusiasti per questa l’iniziativa.

Ma si sa, a Natale c’è nell’aria e nei cuori di tutti quel poco di magia in più che potrà davvero regalare un sorriso alle donne che stanno affrontando un percorso non facile nella propria vita e che avranno la possibilità di indossare le parrucche realizzate con i fondi raccolti e sorridere di nuovo.

I progetti dell’associazione Charlibrown non si fermano certo qui: i volontari si occupano della “sport-terapia”, che consente ai bambini di incontrare i propri idoli del mondo sportivo e realizzare così i loro desideri; di donare pasti caldi ai clochard e del servizio “taxi amico” che consiste nell’accompagnare le donne a fare la chemioterapia e di andare a riprenderle, o anche solo a fare le visite mediche o una semplice passeggiata rigenerativa.