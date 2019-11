Nuoro. Incendio in un palazzo: donna tratta in salvo dai pompieri

Le fiamme hanno invaso la cucina

Di: Redazione Sardegna Live

Le fiamme hanno avvolto la cucina: una donna anziana è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Paura questa mattina in un’abitazione di via Isonzo a Nuoro. In quel momento in casa c’era la proprietaria che preparava il pranzo.

L’incendio è scoppiato per cause accidentali, la donna sotto choc ha allertato i soccorsi ma non è riuscita a uscire dalla casa ormai invasa dal fumo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della città che hanno tratto in salvo l'aziona e domato le fiamme che hanno danneggiato solo la zona cucina. L’abitazione non ha riportato danni strutturali.

Per precauzione sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno visitato la donna. Le sue condizioni sono risultate buone e non è stato necessario il ricovero in ospedale.

La viabilità fuori dal palazzo è stata ordinata da una pattuglia della polizia.