Ecco chi è l'autore della rete spettacolare finita su Striscia la Notizia

"Quando ho visto il mio gol in tv mi sono agitato"

Di: Redazione Sardegna Live

«Quando ho visto il mio gol in tv mi sono agitato». Michele Cabiddu, attaccante del Triei, quasi non credeva ai suoi occhi quando, lunedì sera, nel servizio di Cristiano Militello, che cura la rubrica Striscia lo striscione, ha sentito il suo nome, quello della sua squadra e visto il gol spettacolare che ha messo a segno. «Mi è salita una sensazione di adrenalina incredibile», ha poi aggiunto il 16enne di Triei.

Il gol è stato messo a segno nella gara di domenica scorsa contro la Bariese (vinta 3-0). Il video è stato registrato da un tifoso poi mandato alla redazione di Striscia la notizia, nota trasmissione di Canale 5, da un compagno di squadra di Cabiddu: «L’ha inviato per scherzo. Sapevo che lo avrebbe fatto ma non avrei mai immaginato che lo avrebbero visionato e poi addirittura mandato in onda dato che riceveranno milioni di email».

Il numero 9 del Triei (squadra che milita in Seconda categoria girone D) da lunedì è diventato un piccolo idolo ogliastrino. «E’ stata una grande sorpresa e una grande emozione vedere il mio gol in tv».