Lotta alla peste suina. Coldiretti Sardegna: “Basta rinvii”

Battista Cualbu: “Non bisogna abbassare la guardia”

Di: Antonio Caria

“Confidavamo in una maggiore apertura del Commissario alla possibilità di riconoscere il grande lavoro e gli enormi progressi effettuati negli ultimi anni anche grazie a importanti sforzi e sacrifici e scelte difficili. Traguardi raggiunti anche grazie alla collaborazione di aziende serie e motivate che tanto hanno investito in questi anni a favore di qualità e sanità animale”.

Sono queste le parole pronunciate da Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna che, insieme all’allevatore Pierluigi Mamusa, ha incontrato Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare.

“Speravamo in una presa d’atto più significativa – ha aggiunto Cualbu – perché i tempi sono effettivamente maturi per liberare la Sardegna dal balzello che tiene il comparto con il freno a mano tirato da una sacco di tempo. E invece il commissario ha chiesto altri pochi mesi per questa decisione che stiamo aspettando da quarant’anni. Abbiamo ribadito che siamo consapevoli che occorre percorrere l’ultimo miglio con la stessa determinazione degli ultimi anni, senza abbassare la guardia, ma allo stesso tempo, pur ribadendo che una apertura, soprattutto alle aziende in regola, avrebbe aiutato in questo momento questo percorso, abbiamo chiesto al Commissario che al prossimo incontro, se gli impegni sono stati mantenuti, non ci siano ulteriori rinvii”.