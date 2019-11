Il presidente Pais incontra il commissario europeo alla Salute e alla Sicurezza alimentare: “Il nostro popolo vuole quel riscatto che ci consenta di essere a pari livello con gli altri cittadini italiani ed europei"

Vytenis Andriukaitis sulla peste suina: "La situazione sta decisamente migliorando e possiamo dire con certezza che siamo alla fine di un tunnel”

Di: Redazione Sardegna Live

“L’Europa troppo spesso è vista dai sardi come un’entità astratta, a volte ostile, oggi la sua visita è un segnale positivo di una fattiva collaborazione nell’ottica di un’Europa dei popoli”.

Così il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha salutato il commissario europeo alla Salute e alla Sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis in visita ufficiale in Consiglio regionale.

Il commissario, in Sardegna per partecipare ad alcuni incontri sulla peste suina africana, ha incontrato il Presidente Pais per sollecitare una azione comune da parte dell’Assemblea regionale.

“Solo con la volontà unitaria di tutte le forze politiche – ha detto il Commissario – riusciremo a raggiungere in brevissimo tempo l’obiettivo dell’eradicazione. La situazione sta decisamente migliorando e possiamo dire con certezza che siamo alla fine di un tunnel”.

Il Presidente Pais ha assicurato la massima collaborazione del Consiglio regionale affinché la Sardegna possa uscire dall’isolamento per la commercializzazione delle sue produzioni tipiche legate al territorio.

“La sua visita – ha detto Pais – è importante in una terra in cui la specialità non è di solo di carattere geografico, ma culturale, storico e di identità. Il nostro popolo vuole quel riscatto che ci consenta di essere a pari livello con gli altri cittadini italiani ed europei. Vogliamo in sostanza il riconoscimento di quel diritto di coesione su cui l’Unione Europea fonda le sue radici”.

Il Commissario Andriukaitis ha assicurato che c’è la massima attenzione verso la nostra isola e ha affermato: “i veri Europei siete proprio voi sardi”.