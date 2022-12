Cagliari. Scooter finisce contro bus, un ferito

Incidente all’incrocio tra via XX settembre e viale Bonaria

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente nel primo pomeriggio all’incrocio tra via XX Settembre e viale Bonaria, a Cagliari. Per circostanze ancora da chiarire, uno scooter si è scontrato contro un bus di linea del CTM. Ad avere la peggio il motociclista che è stato portato in ospedale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi e regolare il traffico.