Oggetto volante non identificato a Furtei. Il video di un lettore

Un altro lettore di Sardegna Live si unisce alle tante segnalazioni giunte in redazione circa l’avvistamento di un Ufo nella serata di ieri

Di: Redazione Sardegna Live

“All'inizio ho visto una luce che non aveva la parvenza di un aereo, per questo motivo ho iniziato a filmare”. Inizia così il racconto di Marco Porru di Furtei, un altro lettore di Sardegna Live che si unisce alle tante segnalazioni giunte in redazione circa l’avvistamento di un oggetto volante non identificato (Ufo) nella serata di ieri.

“Come ho iniziato a riprendere – ci racconta - ha preso le sembianze di una nuvola bianca che si dirigeva verso la nostra direzione. Mentre questa si avvicinava a noi, potevamo vedere chiaramente una linea luminosa e una sorta di stella che seguivano questa nuvola”.

Ecco il video di Marco Porru: