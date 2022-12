Auto si ribalta a Sestu: i vigili del fuoco liberano la conducente dall'abitacolo

Ancora da accertare le cause dell’incidente

Di: Alessandra Leo

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando è intervenuta questa mattina alle ore 7,45 circa nell'ex Strada Statale 131, in località Sa Cantonera, nel territorio del comune di Sestu, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al numero di emergenza 115, per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, una donna alla guida di una Ford EcoSport, all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi sulla carreggiata.



I vigili del fuoco hanno liberato la conducente dall’abitacolo per poi affidarla al personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza del 118 che, con un'ambulanza, ha trasportato la donna in ospedale in codice giallo.



I vigili del fuoco hanno provveduto così alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto anche la polizia locale di Sestu per gli accertamenti e i rilievi di legge.