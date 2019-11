Paura tra gli studenti alla mensa universitaria di via Trentino, piove e crolla il soffitto. VIDEO

Attimi di panico tra gli studenti, l’episodio è avvenuto all’ora di pranzo

Di: Alessandro Congia

Ora di pranzo, sala mensa universitaria via Trentino: piove e crolla il controsoffitto in cartongesso.

La denuncia, con tanto di video, arriva dal rappresentante del Dipartimento di Lettere Lingue e Beni Culturali, Luca Biggio: "La situazione delle mense univeraitarie a Cagliari, e specialmente in via Trentino, continua a degenerare di male in peggio. Problemi strutturali, problemi nell'erogazione dei servizi alimentari, problemi e disfunzioni negli orari di servizio e di erogazione, impedimenti di ogni tipo.. Stiamo davvero superando il limite della tolleranza e della buona educazione. Noi paghiamo il servizio regolarmente, ci aspettiamo che questo, nonostante tutto, venga lo stesso e come minimo garantito. Siamo davvero stufi di questa situazione. L'Ersu e la Regione - conclude Biggio - prendano provvedimenti urgenti".

VIDEO (tratti da Instagram)