Baunei. Corrias scrive alla Senatrice a vita Liliana Segre: “Esempio di indiscusso valore umano e sociale”

Lunedì 25 novembre il conferimento della cittadinanza onoraria

Di: Antonio Caria

Lunedì 25 novembre il Comune di Baunei conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Oggi il primo cittadino del centro ogliastrino, Salvatore Corrias, ha deciso di scrivere proprio alla Senatrice a vita per comunicarle la decisione presa dalla sua Amministrazione comunale.

Nella missiva, Corrias definisce la Segre “Esempio di indiscusso valore umano e sociale. la Sua testimonianza, il Suo spessore morale e culturale sono per noi motivo di insegnamento e di ispirazione per rafforzare le politiche inclusive, solidali e di integrazione che oggi sono parte fondante della nostra comunità”.

“Il suo esempio, la sua storia realizzano in noi la consapevolezza che la libertà, il rispetto per le idee di ogni individuo siano la vera essenza della democrazia e valori irrinunciabili per una società che vuole vivere in pace facendosi carico degli ultimi e dei più deboli”, aggiunge Corrias.

“Vediamo in lei incarnati – sottolinea il primo cittadino – i principi della nostra Costituzione e con Lei vogliamo condividere, come nostra concittadina onoraria, le azioni per le nostre scelte future. Insieme per rendere questo paese libero da ogni sopruso e fascismo, condannando e combattendo quel clima nazionalista che nel passato che nel passato causò l’involuzione della società umana, perché oggi non si ripeta quello che donne e uomini subirono con l’orribile affermazione dell’idea di una razza superiore”.

“Invitandola sin d’ora a venire a Baunei, in attesa di averla nostra ospite graditissima, anche noi saremo, da oggi, la sua scorta”, ha concluso il primo cittadino.