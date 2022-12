Stop embargo per peste suina. Deidda: “Vinta una prima grande battaglia”

Il deputato di Fratelli d’Italia: “Ci impegneremo affinchè tutta la Sardegna sia libera da questo embargo il prima possibile”

Di: Redazione Sardegna Live

"Abbiamo vinto una prima grande battaglia, storica, anche se non tutta la Sardegna sarà liberata da questo embargo sulle carni suine quindi occorre continuare a lavorare, come sino ad oggi è stato fatto. Sono in contatto con il sottosegretario della Salute Gemmato e ci impegneremo affinchè tutta la Sardegna sia libera da questo embargo il prima possibile". Lo afferma Salvatore Deidda, deputato di Fdi, in merito alla fine dell'embargo delle carni suine in gran parte della Sardegna.

"Occorre quindi aiutare concretamente le zone ancora in zona rossa a compiere tutti i passi e le aziende produttrici in regola a non essere penalizzate - aggiunge il parlamentare -Abbiamo mantenuto la parola e non era per niente scontato e ricordo la fatica per far comprendere agli scorsi Governi che la Peste Suina in Sardegna fosse un incubo oramai passato, l'unico a credermi fu il Sottosegretario Costa".

"Un grazie all'Unità di progetto, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, il Corpo Forestale, Forestas, Laore e i servizi veterinari delle Asl, ma anche i sindaci, I cacciatori e gli allevatori e i produttori", conclude Deidda.