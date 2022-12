Auto pirata a Quartu, il 51enne è stato denunciato per omicidio e omissione di soccorso

Prime dichiarazioni dell’uomo ai carabinieri: “Non l'ho visto”

Di: Redazione Sardegna Live

È stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso il 51enne di Quartu Sant'Elena che questa notte, tra mezzanotte e l'una ha travolto e ucciso con la sua Yaris un ciclista 60enne, Giuseppe Incani, che era in sella alla sua bicicletta nella strada urbana che collega Cagliari a Quartu.

I carabinieri hanno sequestrato il mezzo per ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri e hanno sentito in caserma il 51enne che, secondo le prime indiscrezioni, sembra abbia dichiarato di non avere visto il ciclista. Il 60enne stava tornado a casa a Quartu dopo una giornata di lavoro in un ristorante di Cagliari, dove lavorava come cuoco.