"A pitzinnu mi torro". Il 18 dicembre la diretta di Sardegna Live da Ollolai

L'emozione dei bambini che cantano, suonano e danzano, la magia del Natale, un evento che ritorna nel cuore della Barbagia

Di: Pietro Lavena

A Ollolai torna la grande festa natalizia dedicata ai bambini. "A pitzinnu mi torro", in programma domenica 18 dicembre, sarà un evento all'insegna dell'emozione dei più piccoli che si alterneranno in scena sul palco allestito presso la Palestra comunale dalla locale Pro Loco e dall'associazione Ollolai Capitale.

L'evento, che sarà trasmesso in diretta sui canali di Sardegna Live a partire dalle ore 18, sarà presentato da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu. Ospiti della serata il Coro "Piccole note" di Tissi diretto da Laura Santucciu, il Gruppo Minifolk "Oleri" di Ovodda, Giovanni Boeddu all'organetto accompagnato dai bambini nuoresi in costume, Susanna e Federico Perino e il Coro "Sant'Antonio" di Ottana diretto da Rossana Pinna. Special guest il comico oristanese Benito Urgu che intratterrà i presenti col suo show.

"Emozioni sotto l'albero è il sottotitolo che abbiamo individuato per la manifestazione - spiega Pierpaolo Soro, presidente di Ollolai Capitale -. L'evento nasce per valorizzare i piccoli talenti che popolano la nostra Isola, anche nell'ambito delle tradizioni. Ogni anno invitiamo a Ollolai formazioni ed espressioni diverse per sottolineare quanto sia variegato il panorama dello spettacolo isolano, e quanto il fatto che tanti bambini si misurino con l'arte del canto, del suono e della danza faccia ben sperare rispetto al futuro. La presenza di Benito Urgu, poi, ci onora e sarà la ciliegina sulla torta".

"Ringraziamo il Comune di Ollolai, la Regione Sardegna e l'Assessorato regionale al Turismo per aver creduto in questo evento che da anni si ripete ed è ormai divenuto appuntamento atteso del calendario natalizio ollolaese. Vi invitiamo a Ollolai il 18 dicembre per trascorrere insieme una serata all'insegna dell'intrattenimento e della condivisione".