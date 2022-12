Ucciso da auto pirata a Quartu, la vittima tornava a casa dal lavoro

Da 40 anni lavorava come cuoco in un noto ristorante di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta dopo avere finito il suo turno di lavoro quando è stato investito da un'auto. Così Giuseppe Incani, 60 anni, è stato ucciso da un'auto pirata questa notte in viale Marconi, la strada che collega Cagliari a Quartu Sant'Elena. L'uomo lavorava come cuoco in un noto ristorante del capoluogo isolano, Lo Spiedo Sardo.

"Era mio cognato - racconta all'ANSA il titolare dell'esercizio pubblico Angelo Marcialis -, lavorava qui da 40 anni, un lavoratore come non se ne trovano più in giro. Aveva appena finito il suo turno e stava tornando a casa non ha mai voluto prendere la patente e girava sempre in bici. Anche ieri, poco prima di mezzanotte ha lasciato il ristorante per tornare a Quartu".

I carabinieri erano già sulle tracce dell'investitore fuggito dopo l''incidente quanto l'uomo si è costituito presso la caserma di Quartu. Si tratta di un 51enne incensurato che si trovava alla guidata di una Toyota Yaris. Il mezzo è stato sequestrato per poter effettuare gli accertamenti tecnici necessari per confermare la dinamica dell'incidente.