Attentato incendiario a La Marinella, indagano i Carabinieri

Sul posto i militari del Norm della Compagnia, coordinati dal Maggiore Valerio Cadeddu e dal Tenente Giovanni Russo

Di: Alessandro Congia

Nella prima mattinata odierna i Carabinieri della stazione di Quartu Sant'Elena e dell’Aliquota Norm sono intervenuti in viale del Golfo degli Angeli, al Poetto, presso il locale La Marinella, in quanto poco prima i dipendenti del locale avevano allertato il 112 per una attentato incendiario.

Il fatto sarebbe stato scoperto soltanto intorno alle 6.30, ignoti dopo avere cosparso con del liquido infiammabile alcuni locali del ristorante, hanno tentato invano di appiccare il fuoco con delle micce che si sono spente quasi subito.

I rilievi sono stati eseguiti da personale specializzato della sezione Operativa del Norm, che sta acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.