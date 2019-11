Disprassia e disturbi dell'età evolutiva: a Cagliari un convegno promosso dall'assessore Nieddu

Il 30 novembre presso l'anfiteatro della Regione Sardegna un appuntamento di grande importanza per le delicate tematiche che presenterà

Di: Redazione Sardegna Live

E' in programma a Cagliari il 30 novembre 2019, presso l'anfiteatro della Regione Sardegna in Via Roma 253, un appuntamento di grande importanza per le delicate tematiche che presenterà. Il convegno è stato promosso su iniziativa dell'assessore alla Sanità Mario Nieddu e toccherà temi che riguardano la disprassia e i disturbi dell'età evolutiva.

I lavori partiranno alle ore 9. Particolare evidenza sarà data nel porre in luce l'importanza dello screening al fine di individuare il prima possibile i segnali dei disturbi dell'età evolutiva al fine di intervenire precocemente e in maniera efficace. Interverranno per l'occasione Simone Gori, professore associato di Psicologia generale presso il dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università degli studi di Bergamo; Monja Tait, psicologa specializzata in neuropsicologia dello sviluppo all'ANSvi di Parma e collaboratrice del dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università di Bergamo per la ricerca e la formazione; Andrea Cagno, ottico optometrista posturale comportamentale specializzato nell'optometria applicata allo sport; Elena Spigno, presidente dell'associazione Per Piccoli Passi Sardegna ONLUS. Moderatore del convegno sarà Filippo Dettori, Professore di Didattica e Pedagogia speciale presso l'Università di Sassari.

La partecipazione al convegno è gratuita, di seguito il link per iscriversi e assicurarsi il proprio posto: http://www.perpiccolipassi.it/iscrizione-convegno/