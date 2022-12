“Un Dono a chi Dona”. Effettuati nel fine settimane 302 ecografie e 19 elettrocardiogramma

Il prossimo sarà l’ultimo week end di screening programmati all’interno del progetto avviato dall’Avis provinciale di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Trecentodue ecografie e diciannove esami cardiologici con elettrocardiogramma: sono i numeri delle ultime due giornate di screening organizzate a Sassari e a Sennori dall’Avis Provinciale di Sassari, in collaborazione con Sardegna for You e grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna.

In particolare, sabato scorso, 10 dicembre, nella sede dell’Avis Provinciale sono stati effettuati centosessantadue esami alle carotidi e dell'aorta addominale e diciannove ECG, mentre a Sennori, domenica 12, sono stati eseguiti 140 screening alle carotidi e dell'aorta addominale.

Dati importanti che si vanno a sommare ai risultati acquisiti da maggio scorso, quando è stato avviato il progetto “Un Dono a chi Dona”.

L’iniziativa, nata per offrire un supplemento di assistenza sanitaria ai donatori di sangue e alla cittadinanza tramite giornate di prevenzione organizzate nei comuni in cui è presente la sede Avis, sta per giungere al suo termine.

Il prossimo sarà, infatti, l’ultimo fine settimana in programma. Sabato 17 e domenica 18 l’appuntamento è a Sassari e a Bono, presso le sedi Comunali dell’Avis, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19. Saranno effettuate ecografie alla tiroide. Lo screening è rivolto a tutti, donatori (per loro i test sono sempre gratuiti) e “non donatori”, a fronte di un contributo spese pari a 20 euro.

È possibile prenotarsi contattando direttamente la propria sede comunale dell’Avis o sul sito https://www.sardegnaforyou.com