Aeroporto di Olbia chiuso a febbraio, ma Air Italy non volerà da Alghero

Lo scalo gallurese si fermerà dal 3 febbraio per lavori sulla pista. Stop ai voli per Linate e Fiumicino in continuità territoriale

Di: Redazione Sardegna Live

Lo scalo aeroportuale di Olbia chiuderà dal 3 febbraio al 13 marzo per lavori sulla pista. Air Italy, però, non volerà da Alghero come confermato oggi con una nota ufficiale della compagnia. Il 3 febbraio saranno garantiti i voli del mattino, poi i collegamenti per Linate e Fiumicino saranno sospesi fino al 13 marzo compreso.

"I voli da e per Alghero in Continuità Territoriale - si legge nella nota - sono attualmente operati dal vettore Alitalia ai sensi del Decreto n. 61/2013, in esclusiva e con compensazione finanziaria, mentre i voli da e per Olbia sono stati accettati da Air Italy, senza compensazione finanziaria e ai sensi del Decreto n. 367/2018. I due diversi schemi di Continuità Territoriale rendono insostenibile per Air Italy il trasferimento dei voli sull'aeroporto di Alghero".

Le tratte saranno nuovamente attive dal 14 marzo al 16 aprile, quando volgerà al termine l'attuale programma di continuità territoriale sull'Aeroporto Costa Smeralda.