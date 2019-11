Lotta a inciviltà, commercio abusivo e degrado urbano nel centro storico: prosegue l’attività di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale

Sanzionati alcuni esercizi commerciali

Di: Antonio Caria

Prosegue, in maniera incessante, l'attività pianificata dai Comandi della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nel centro storico di Cagliari per quanto riguarda il contrasto al commercio ambulante abusivo, alla prevenzione dei fenomeni riconducibili a comportamenti incivili e al degrado urbano.

I controlli di quest’ultima settimana, iniziati dalle prime ore del mattino e proseguiti anche durante la notte, hanno portato, oltre alle tante sanzioni per la sosta vietata di diversi veicoli in Ztl o area pedonale, a riscontrare l'assenza di ambulanti abusivi.

Sanzionati, invece, 5 esercizi commerciali che, secondo quanto riferito dagli agenti, disponevano la loro merce all'esterno dei locali destinati alla vendita, occupando abusivamente il suolo pubblico. In arrivo anche la sospensione dell'autorizzazione.

Inoltre, nel corso dei controlli predisposti sabato notte di diversi esercizi commerciali alimentari con superficie al di sotto dei 150 mq ancora aperti dopo le 21.00, sempre secondo gli agenti, due restavano ancora aperti nonostante avessero nella loro offerta commerciale giornaliere bevande alcoliche. Per loro è scattata la sanzione amministrativa di 500 euro e verrà inoltrata la segnalazione agli uffici comunali competenti per i provvedimenti di sospensione del titolo abilitante alla vendita come previsto dell'ordinanza.

Altri due esercizi sono invece stati sanzionati perché, secondo gli agenti, al controllo emergeva che diffondevano musica con un volume troppo elevato.