Cagliari come Roma, il ‘disastro’ di via Timavo di fronte al Santissima Trinità: indecenza e la puzza dei rifiuti abbandonati sul marciapiede

La denuncia del consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello: “Si lamentano anche gli stessi pazienti del nosocomio, che vergogna”

Di: Alessandro Congia

Sono immagini forti, che si ripetono ormai di settimana in settimana, con l’assurda e paradossale situazione igienico-sanitaria ormai al collasso, in via Timavo, proprio davanti alle case popolari a Is Mirrionis e di fronte all’ingresso del Santissima Trinità.

Non a caso il paragone con la Capitale, riguardo sporcizia e degrado, ma stavolta la responsabilità è da attribuire alla maleducazione di numerose famiglie della zona, le quali non si adeguano alla differenziata e continuano indisturbate a conferire in mezzo alla strada ogni genere di sporcizia, con bustoni e altre tipologie di rifiuti. Situazione che non migliora nemmeno in via Seruci, via Premuda e Bosco Cappuccio, sempre nei pressi di San Michele e Is Mirrionis:

“154 giorni dall'insediamento, tutto sta peggiorando – con l’unica proposta un tunnel di 1 km, costo 40 milioni – tuona il consigliere del Pd, Fabrizio Marcello, da palazzo Bacaredda - se non si attivano i controlli e non si posizionano telecamere la situazione non migliora”.