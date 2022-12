Sassari. Arrestato per spaccio, tenta la fuga e sferra calci ai poliziotti

Il 30enne è stato fermato nel parcheggio di un centro commerciale

Di: Redazione Sardegna Live

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, false dichiarazioni a un pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale. Sono i reati per cui i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Sassari, ieri sera, ha arrestato e denunciato un uomo di 30 anni residente in un paese dell'hinterland.

Gli agenti lo hanno fermato nel parcheggio di un centro commerciale dopo che lui, alla vista dei poliziotti, aveva gettato per terra degli involucri e tentato la fuga. Raggiunto, ha opposto resistenza sferrando calci contro gli agenti. Gli involucri di cellophane recuperati contenevano cocaina-crack.

Inoltre il trentenne aveva in tasca sei carte di credito di credito. I poliziotti hanno quindi proceduto a perquisire la sua abitazione in un centro dell'hinterland, dove l'uomo ha dichiarato di risedere, per poi scoprire che in realtà era domicialiato in un'altra casa.

Qui gli agenti hanno trovato altri 74 grammi di cocaina-crack, 9 di marijuana, due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi.