Aerei: 36 voli aggiuntivi da e per la Sardegna durante le feste

Piano operativo per far fronte all'emergenza biglietti

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 36 i voli aggiuntivi previsti per ora da Ita e Volotea per la continuità territoriale aerea in Sardegna per far fronte all'impennata di richieste in occasione delle partenze e arrivi durante le festività natalizie.

Il piano operativo che le due compagnie aeree titolari delle rotte per la Sardegna è stato disegnato per far fronte all'emergenza biglietti per i ricongiungimenti familiari e le vacanze di chi nel periodo festivo vuole raggiungere o lasciare la Sardegna.

Sei frequenze erano già state aggiunte nei giorni scorsi sulla Linate-Cagliari: una frequenza aggiuntiva l'11, 21, 22 e 23 dicembre e due frequenze in più il 24 dicembre. Nella mattinata di ieri sono poi state aggiunte alti due collegamenti sempre per il 24 dicembre sulla rotta Milano Linate-Cagliari e viceversa e sulla Milano Linate-Alghero e viceversa. Sempre ieri altri quattro voli aggiuntivi hanno avuto il via libera dall'Enac e sono in vendita da oggi: il 21 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e ritorno, il 22 dicembre sulla rotta Milano Linate-Cagliari, sulla rotta Roma Fiumicino-Alghero e sulla tratta Milano Linate -Olbia e viceversa.

Per altre otto frequenze aggiuntive l'assessorato regionale dei Trasporti, guidato da Antonio Moro, sta completando verifiche tecniche per poter chiedere l'autorizzazione all'Enac già questa mattina e procedere alla vendita nel pomeriggio.

In questo caso si tratta di una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Cagliari e viceversa il 20 dicembre, una sulla rotta Milano Linate-Cagliari il 21 dicembre e una sulle tratte Milano Linate-Cagliari, Milano Linate-Alghero, Milano Linate -Olbia e Roma Fiumicino-Alghero e viceversa il 23 dicembre. Infine per la vigilia di Natale, il il 24 dicembre, sono previsti due collegamenti aggiuntivi, uno sulla rotta Milano Linate-Cagliari e uno sulla Milano Linate-Alghero.