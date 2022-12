Maltempo. Allerta gialla per temporali in Sardegna

Avviso della Protezione civile sino alle 12 di domani

Di: Redazione Sardegna Live

Torna il maltempo in mezza Sardegna, dove sono in arrivo temporali. La Protezione Civile regionale ha emanato un nuovo avviso di allerta con criticità ordinaria per rischio idrogeologico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Lo stesso codice giallo, ma solo per rischio idrogeologico, è stato emanato per la Gallura.

"Dalle 22 di oggi e per le successive 10 ore, la Sardegna occidentale e settentrionale sarà interessata da precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati. saranno inoltre possibili temporali forti isolati", fa sapere la Protezione civile. L'allerta è valida sino alle 12 di domani.