Belvì. "Pedali e sapori di Barbagia": grande successo la prima escursione organizzata da “Sardegna Trail”

In programma per il mese di dicembre altre tre entusiasmanti passeggiate, che fanno parte del festival del turismo outdoor “Barbagia Adventure – Sulle tracce di una Barbagia da scoprire”

Di: Alessandra Leo

Si è svolta domenica scorsa la prima delle quattro escursioni organizzate dall’associazione sportivo dilettantistica “Sardegna Trail”, che fanno parte del festival del turismo outdoor “Barbagia Adventure – Sulle tracce di una Barbagia da scoprire”.

Trascorrere giornate all’aperto, tra passeggiate in bici e a piedi, esplorare i luoghi più affascinanti della Barbagia, di Belvì e del Mandrolisai, tra l’arricchimento culturale sul territorio e la degustazione di succulenti prodotti tipici del posto, sono le caratteristiche di un nuovo modo di viaggiare che sta prendendo sempre più piede, sia per piacere che per la salvaguardia di salute e ambiente, tra movimento e non utilizzo dei mezzi pubblici.

Grande successo con “Pedali e sapori di Barbagia”, l’escursione a bordo delle mountain bike immersi nello spettacolare paesaggio di Belvì, che ha compreso un suggestivo aperitivo tra i castagni secolari, un’ottima degustazione gastronomica e una rilassante conclusione della giornata a tempo di musica.

“Nonostante le incertezze del meteo e le basse temperature, hanno partecipato una cinquantina di persone – afferma si microfoni si Sardegna Live Gianni Mureddu, socio e portavoce dell’associazione “Sardegna Trail” – La passeggiata in bici si è svolta tra un bellissimo fogliame dai colori tipici di questo periodo dell’anno che ha ammaliato tutti.

Le soste tra una pedalata e l’altra hanno permesso ai visitatori di assaporare la bontà dei prodotti tipici del territorio e di godere di mille sapori tradizionali, così come il succulento pranzo a fine giro, sempre a base di piatti locali” conclude Mureddu.

Le prossime date previste per le full immersion nel verde della Barbagia sono sabato 17 dicembre, domenica 18 e lunedì 26 dicembre (LEGGI L’ARTICOLO SUL PROGRAMMA COMPLETO).

