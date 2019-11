Meteo. Le previsioni per oggi e lunedì

Continua l'allerta gialla

Di: Redazione

Prosegue il maltempo in tutta la Sardegna, con particolare riguardo al versante centro occidentale. La Direzione regionale della Protezione Civile ha diramato un Bollettino di Criticità Ordinaria per rischio idrogeologico che resta in vigore fino ad oggi, domenica 10 novembre.

Tutta la giornata sarà caratterizzata da piogge, temporali e forte vento.

Si prevede lo sviluppo di temporali localmente anche di forte intensità e i fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento fino a Burrasca, in prevalenza da Sud-Ovest.

Nel dettaglio le previsioni Arpas

Previsioni per domenica 10 novembre 2019

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità sul settore occidentale e meridionale.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.

Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, rotazione in prevalenza dai quadranti meridionali con rinforzi sino a burrasca sul Mare di Sardegna e localmente sulle coste occidentali.

Mari: generalmente molto mossi, localmente agitati Mare e Canale di Sardegna.

Previsioni per lunedì 11 novembre 2019

Cielo nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore orientale con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sparso.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: prevalentemente moderati da Sud-Est.

Mari: generalmente molto mossi.