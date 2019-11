Rischio idrogeologico per temporali, domani allerta gialla in alcune zone della Sardegna

La validità sarà dalle 8.00 alle 21.00 di domani

Di: Antonio Caria

Dopo l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e temporali, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha emesso una criticità ordinaria (allerta gialla), per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali che sarà valido dalle 8.00 alle 21.00 di domani 10 novembre.

Saranno interessati Campidano, Logudoro, Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, e Tirso.