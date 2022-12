In auto oltre due quintali di fuochi d'artificio illegali: denunciato 38enne sassarese

L'uomo è stato deferito per detenzione e trasporto abusivo di materiale esplodente

Di: Redazione Sardegna Live

I Finanzieri della Compagnia di Porto Torres hanno fermato un 38enne sassarese alla guida della sua auto, trovato in possesso di 225 kg di fuochi d'artificio, in violazione delle disposizioni normative sulla sicurezza dello stoccaggio e del trasporto dei prodotti in argomento, che sono stati pertanto sequestrati.

L’attento approfondimento sulla natura della merce trasportata ha consentito alle Fiamme Gialle di deferire alla locale Autorità Giudiziaria l'uomo per il reato di detenzione e trasporto abusivo di materiale esplodente. La disciplina di settore regola in maniera puntuale e stringente le prescrizioni da osservare per lo stoccaggio e il trasporto, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dalla potenziale capacità deflagrante ed esplosiva della polvere pirica.

L’attività svolta si inquadra nel più ampio dispositivo di tutela del commercio legale e della sicurezza dei prodotti posto in essere costantemente dalle Fiamme Gialle, recentemente implementato in previsione delle prossime festività natalizie, in cui i fuochi d’artificio sono maggiormente utilizzati, con aumento dei rischi per la salute dei consumatori, anche di minore età.