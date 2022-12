Lotzorai. Spaventavano avventori e minacciavano dipendenti: Daspo urbano per due soggetti

Per un anno non potranno avvicinarsi a nessun esercizio commerciale di somministrazione di cibi e bevande

Di: Redazione Sardegna Live

Una serie di attività criminali, a cui si sono aggiunte intimidazioni e minacce nei confronti di titolari e dipendenti di alcuni esercizi commerciali di Lotzorai. Così, i carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lanusei, unitamente ai militari di Santa Maria Navarrese, dopo attente indagini ed il deferimento per minaccia e violenza privata in concorso hanno richiesto al questore di Nuoro la disposizione del Daspo urbano e contemporaneamente l'avviso orale nei confronti di due soggetti di Villagrande Strisaili.

Secondo quanto riferito, i due si sono recati in un esercizio del litorale, creando disagio coi loro atteggiamenti e portando alcuni avventori ad allontanarsi dal locale, spaventati dai malviventi. In altre occasioni i titolari sono stati costretti ad allontanarli dal locale o a chiudere le attività anzitempo. In un'occasione avrebbero addirittura minacciato di ritornare per danneggiare il locale.



Pertanto gli uomini della Compagnia di Lanusei hanno ritenuto opportuno dare un ulteriore segnale di sicurezza alla comunità e di forte presidio ai soggetti destinatari delle misure. Così il questore ha disposto il Daspo per entrambi, assieme alla notifica dell’avviso orale. I due soggetti oltre ad essere ammoniti ad avere una migliore condotta, non potranno per un anno frequentare ed avvicinarsi o sostare nelle immediate vicinanze di alcun esercizio commerciale di somministrazione cibi e bevande di Lotzorai.