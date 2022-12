Belvì. Al via domani 11 dicembre “Barbagia Adventure – Sulle tracce di una Barbagia da scoprire”

Quattro giornate di escursioni, degustazioni, divertimento, scoperta del territorio e tanto altro, organizzate da “Sardegna Trail”. IL PROGRAMMA

Di: Alessandra Leo

Escursioni in mezzo al verde, suggestive passeggiate all’aria aperta a piedi e in bici, golose degustazioni enogastronomiche e un grande arricchimento culturale sul territorio.

“Barbagia Adventure – Sulle tracce di una Barbagia da scoprire” è il festival del turismo outdoor che prevede la possibilità di godersi un modo di viaggiare particolare e ricercato, che ultimamente sta prendendo sempre più piede, in quanto permette di trascorrere le proprie giornate di vacanza all’aria aperta.

L’associazione sportivo dilettantistica “Sardegna Trail” ha organizzato, per il mese di dicembre, 4 ricche giornate di esplorazione, movimento e divertimento, a cui possono partecipare persone di ogni età, e che permetteranno di esplorare i luoghi più affascinanti della Barbagia, di Belvì e del Mandrolisai con spirito avventuriero, in cui i meno allenati avranno la possibilità di noleggiare una mountain bike elettrica.

ECCO IL PROGRAMMA:

Al via, domenica 11 dicembre, “Pedali e sapori di Barbagia”, la prima escursione a bordo delle mountain bike. L’incontro si terrà alle ore 9 in piazza Repubblica a Belvì e, dopo un’immersione nel verde a 360 gradi, alle ore 12 è previsto un suggestivo aperitivo fra i castagni secolari.

Si prosegue alle ore 14,30 con succulente degustazioni gastronomiche presso i ristoranti locali. Alle ore 21,30 la giornata si concluderà a tempo di musica presso alcuni locali.

La seconda escursione, “Alle falde del Gennargentu”, è prevista sabato 17 dicembre sempre a Belvì, dove ci si incontrerà alle ore 9 presso l’area dedicata da Tzia Maria. Stavolta il trekking la farà da padrone per un’indimenticabile esperienza a Funtana Cungiada;

La giornata proseguirà alle ore 14 con un itinerario dei sapori locali presso il Centro polifunzionale di Belvì, per poi concludersi con una serata musicale in diversi locali.

Domenica 18 dicembre ci si ritroverà ancora una volta a Belvì alle ore 9 presso l’area dedicata da Tzia Maria per partire tutti assieme in mountain bike verso la miniera di Funtana Raminosa di Gadoni.

Non possono mancare alle ore 14,30 le degustazioni gastronomiche presso il Centro polifunzionale attraverso il “Tour consapevole dei sapori”. Stavolta si potrà ascoltare la musica nei locali alle ore 17,30.

Ultima tappa di questa scoperta del territorio in bici e a piedi sarà il giorno 26 dicembre, per un Santo Stefano “di grinta” all’insegna del trekking con “Storie di Barbagia”. Alle ore 9 ci si incontrerà a Belvì, presso il Garden Bar, per un trekking urbano lungo l'antica tratta ferroviaria.

Alle ore 10, comincerà il Dog Trekking: una piacevole passeggiata con i cani, con assistenza e insegnamento da parte di tecnici federali. Alle ore 14,30, le immancabili degustazioni gastronomiche a base di prodotti tipici del territorio, mentre alle 16,30 vi potrete rilassare con una piacevole lettura di opere letterarie.

Il programma potrebbe subire variazioni dovute al maltempo che, come sappiamo, sta colpendo diverse zone della Sardegna, ma qualunque cambiamento verrà comunicato in tempo.