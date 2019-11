Blitz di Finanza e Carabinieri, i cani Grey e Agros fiutano la droga nel pozzetto del cortile. In manette un pusher

Operazione coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Sanluri e dal Nucleo Cinofili delle Fiamme Gialle

Di: Alessandro Congia

Un arresto a Serramanna, un uomo con 2 etti di marijuana e 1 etto di hashish nascosti in un pozzetto nel cortile del palazzo: è il bilancio dell’efficace operazione antidroga con cui i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sanluri, insieme a quelli delle Stazioni di Serramanna e Nuraminis, con la collaborazione di 2 unità cinofile della Guardia di Finanza dì Cagliari, hanno arrestato M.S., cagliaritano, trentenne, disoccupato, con analoghi precedenti.

L’uomo, ritenuto punto di riferimento per lo spaccio di stupefacente da fumo della zona di Serramanna, è stato pedinato dai Carabinieri e fermato in zona di via XXV aprile in prossimità della propria abitazione.

Sottoposto ad un immediato controllo, aveva con se degli involucri di plastica sospetti che hanno portato ad approfondire l’accertamento nell’abitazione con l’aiuto di Grey e Agros i pastori tedeschi antidroga dei colleghi della Finanza. La perquisizione ha portato i Carabinieri ad un nascondiglio in un pozzetto del cortile che porta ad una autoclave e poi anche alla macchina dell’uomo una Fiat 500 azzurra anni ‘90 , al cui interno erano stati notati giovani del posto appartarsi a fumare lo stupefacente. In tutto i militari hanno recuperato 3 etti di droga (100 grammi di hashish in un unico panetto confezionato con carta da merendine al cioccolato, ancora da suddividere, e circa 200 grammi di marijuana in centinaia di dosi già pronte in varie buste).

Il soggetto è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ed è ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Sanluri in attesa del rito direttissimo previsto per sabato mattina al Tribunale di Cagliari.