Rubano un'auto e finiscono fuori strada poco dopo

I carabinieri sulle tracce dei malviventi

Di: Redazione Sardegna Live

Nel tardo pomeriggio di oggi, sul vecchio tronco della SS129 all'altezza di Bortigali, a causa della forte velocità una Fiat Panda della Asl di Nuoro ha sbandato ribaltandosi e andando a concludere la propria corsa in cunetta.

I militari della Stazione di Birori, i primi a intervenire, si sono resi conto che all'interno della vettura non c'era più nessuno. Sul posto è poi giunto il medico di turno presso la guardia medica di Silanus che poco prima si era accorto del furto dell'automezzo in dotazione. Immediate le ricerche dei malviventi da parte dei carabinieri della compagnia di Macomer.