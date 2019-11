Una piazza più bella curata dai cittadini

Il Comune dà in concessione Piazza degli Ortolani

Di: Redazione Sardegna Live

L'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Tortolì ha pubblicato una manifestazione di interesse per la concessione di Piazza degli Ortolani. L’obiettivo è sistemare e riqualificare l'area attraverso la piantumazione di alberi, la semina di un prato verde, il posizionamento di fioriere, la sistemazione di panchine e la realizzazione di un parco giochi.

Possono presentare richiesta, solamente le associazioni non aventi fini di lucro, compresi quindi anche i comitati di quartiere anche non costituiti in forma ufficiale, che si impegnino per la cura della pizza al fine di abbellirla.

Non sono ammesse richieste provenienti da soggetti non appartenenti alle categorie sopra indicate.

La busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'istanza per la manifestazione d'interesse, dovrà pervenire, entro le13 del 20 novembre. Per avere maggiori dettagli è possibile consultare il sito del Comune.